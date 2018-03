Prévention des maladies chroniques : une caravane du SNEIPS sensibilise les populations de Saint-Louis

Une caravane du Service national de l’Éducation et de l’information pour la Santé (SNEIPS) a sillonné, mardi, plusieurs quartiers de la ville. Cette initiative entre dans le cadre des activités de promotion de la Santé, le ministère de la Santé et de l’Action sociale.



Des activités de sensibilisation ont été faites par la mission sur les maladies liées à l’hivernage et sur la prévention des maladies chroniques.



À Santhiaba, le SNEIPS s’est rendu auprès des sinistrés de la Langue de Barbarie, logés à l’école Mamour DIALLO pour sensibiliser ces derniers sur le lavage des mains. L’équipe s’est rendue aussi au quai de péche du populeux quartier de Guet-Ndar et dans les marchés de la ville.



À travers une démarche pédagogique et instructive, les populations sont imprégnées de l’importance de la propreté individuelle.