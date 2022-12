Prison de Sébikotane : Pape Alé NIANG " arrive à peine à marcher et à parler", selon son épouse

" Je me suis rendue ce matin à la prison de Sébikotane pour m’enquérir de l’état de santé de mon mari. Après trois jours de grève de la faim, son état de santé se dégrade gravement", a confié l'épouse de Pape Alé NIANG. " Il arrive à peine à marcher et à parler. Nous informons l’opinion nationale et internationale, et avisons les autorités de la nécessité de prendre toutes les dispositions afin d’éviter l’irréparable", a-t-elle dit.