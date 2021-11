Prix Goncourt 2021: Macky Sall adresse ses chaleureuses félicitations à Mohamed Mbougar Sarr

e chef Président Macky Sall a réagi suite au sacre de l’écrivain sénégalais Mohamed Mbougar Sarr, qui a remporté le Prix Goncourt, édition 2021.



« Je félicite chaleureusement Mohamed Mbougar Sarr, lauréat du prestigieux Prix Goncourt 2021 pour son roman ’’La plus secrète mémoire des hommes’’.



Plus jeune lauréat depuis 1976, Mbougar Sarr est le premier Sénégalais à être désigné.



« Je suis fier de cette magnifique consécration qui illustre la tradition d’excellence des hommes et femmes de Lettres sénégalais », a ajouté Macky Sall, dans son message publié sur les réseaux sociaux.



Mohamed Mbougar Sarr succède à Hervé Le Tellier (L’Anomalie, éd. Gallimard, 2020) et rejoint la liste d’illustres lauréats, parmi lesquels Proust (« A l’ombre des jeunes filles en fleurs, 1919), Malraux ( « La condition humaine », 1933), Modiano (« Rue des boutiques obscures », 1978) ou encore Duras (« L’Amant », 1984), rappelle-t-on dans leSoleil.sn.



Pour la liste finale du Goncourt, Mohamed Mbougar Sarr était en lice face à Christine Angot pour « Le Voyage dans l’Est » (éd. Flammarion), Louis-Philippe Dalembert pour « Milwaukee blues » (éd. Sabine Wespieser) et Sorj Chalandon pour « Enfant de salaud » (éd. Grasset).