Propos sur Sonko : l'ex-conseiller de Macky Sall en garde à vue, déféré vendredi

Abdoul Aziz Diop, ancien conseiller spécial de l'ex-président Macky Sall, a été placé en garde à vue jeudi par la Division spéciale de cybersécurité (DSC) à l'issue de son audition, pour des propos jugés contraires aux bonnes mœurs, selon des sources de Seneweb.





L'ingénieur pétrolier, environnementaliste et politologue s'était présenté ce jeudi matin dans les locaux de la DSC après avoir été notifié de sa convocation. Interrogé par les enquêteurs, il aurait reconnu être l'auteur des propos incriminés, sans manifester de regret ni présenter d'excuses durant son audition.





Le chef du parquet a ordonné son placement en garde à vue à l'issue de cette audition.Les déclarations à l'origine de cette procédure visaient le président de Pastef et président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, ainsi que ses militants, dans des termes jugés extrêmement graves.





Sauf changement de programme, Abdoul Aziz Diop sera présenté ce vendredi au procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar.





MS/NDARINFO.COM

