Serigne El Hadj Madior Cissé : la vie d'un soufi accompli racontée par son fils imam

Serigne El Hadj Madior Cissé : itinéraire d'un soufi accompli a été présenté et dédicacé ce samedi à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis devant une forte mobilisation de la communauté musulmane. L'ouvrage, signé par l'imam El Hadj Mouhamadou Abdoulaye Cissé, fils et héritier spirituel du défunt érudit, retrace le parcours d'un homme de foi, disciple de Serigne Babacar Sy, passionné de science, de recherche et de culture.





« Au-delà de cela, il enseignait et adorait Dieu, tout en invitant les fidèles à atteindre le plus haut degré de la spiritualité, la station de l'Ihsan. Les motivations qui nous ont poussés à rédiger ce travail sont avant tout liées à la volonté de poser un acte pour la postérité », a confié l'Imam de la Mosquée Ihsane, qui adresse son message en priorité à la jeunesse en quête de repères.





« En lisant cet ouvrage, ils découvriront une référence parmi tant d'autres figures de Saint-Louis dont l'exemple peut guider les jeunes vers la réussite et l'élévation spirituelle », a-t-il ajouté.







Le recteur de l'UGB, le professeur Maguette Ndiaye, a salué la rigueur d'un auteur qui a su écrire sur son propre père sans verser dans la complaisance.





« C'est le fils qui a écrit sur son père, mais il a fait preuve de rigueur et de véracité en retraçant son itinéraire ainsi qu'une partie de l'histoire religieuse de Saint-Louis et du Sénégal », a-t-il souligné, annonçant que l'UGB intégrera l'ouvrage à sa bibliothèque pour le mettre à la disposition des étudiants et chercheurs.







Poursuivant, le recteur a dévoilé un projet d'envergure : « Nous avons décidé d'organiser dans les mois à venir un colloque international sur la place des érudits de Saint-Louis dans l'évolution de l'islam en Afrique et dans le monde. »





