Protection de l’environnement : à Saint-Louis, la RBTDS renforce l’action des Scouts

Des activités de reboisement dans des établissements secondaires et des remises de lots plants aux unités écologiques dont la Réserve spéciale de Faune de Gueumbeul, rythment le camp national des Scouts du Sénégal qui se tient à Saint-Louis. Plus de 300 sentinelles prennent part à ce séminaire qui renforce les compétences des chefs Scouts en leadership et en management. Cette année, les Scouts ont reçu l’appui de la Réserve de Biosphère Transfrontalière du Delta du Fleuve Sénégal (RBTDS). Cette nouvelle synergie a permis de matérialiser une des vocations fortes de ce mouvement à foulard. Il s’agit de protéger le bien-être de la personne à travers l’environnement. Antoine Ghislain Kaly, le commissaire des Scouts du Sénégal, a magnifié cette collaboration et prié pour sa pérennisation.