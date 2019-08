Protection de la Langue de Barbarie : un projet favorise le développement des dunes de sable sur l’AMP de Saint-Louis (vidéo)

En plus d’assurer le suivi des profils de plage et le reboisement de l’Aire Marine Protégée de Saint-Louis, un programme agit sur l’extension et la stabilisation de la plage de cette unité écologie. Cette dynamique entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Solutions douces et suivi des risques côtiers au Bénin, Sénégal et Togo», financée par le Fonds Français pour l’Environnement Mondiale (FFEM) pour une durée de trois ans.



L’initiative a permis d’installer des lignes de palissades sur cette zone. L’implication positive du comité de gestion de l’AMP qui regroupe les communautés de la Langue de Barbarie et des localités environnantes, a été saluée par la direction de conservation en marge d’une activité de reboisement, déroulée ce matin.



« Les efforts consentis permettent de végétaliser et de conserver l’AMP », a indiqué le lieutenant Oumar BARRY. Il a invité les populations à renforcer es acquis et à accompagner ces actions.



Moulaye MBAYE, le président du comité a insisté sur les avantages de la mise en place des palissades. « L’eau de la mer rejoignait celle du fleuve. L’érection de dunes grâce à l’implantation de palissades favorise considérablement la stabilisation l’écosystème », a-t-il dit.



« Aujourd’hui, ce système offre des résultats probants. L’eau de la mer ne passe plus et vingt (20) mètres de plage ont été récupérés. Nous avons tardé à mettre en place ce procédé », a-t-il ajouté.



>>> Les parties prenantes expliquent les enjeux du projet