Publication de la liste du nouveau Gouvernement : la réaction de Mary Teuw NIANE

" J’exprime à Son Excellence le Président de la République Monsieur Macky Sall mes vifs remerciements pour l’opportunité qu’il m’a donné de servir mon pays pendant six ans et cinq mois comme Ministre de la République", a déclaré le professeur Mary Teuw NIANE, ex ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ( MESRI) . " J’ai bénéficié de son soutien constant et de son accompagnent. Je lui souhaite plein succès et réussite", a-t-il ajouté.