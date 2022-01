(Publireportage) Amadou François GAYE vante les réalisations de Mansour FAYE à BANGO – vidéo

Ce film passe en revue les différentes actions menées par le maire Mansour FAYE au profit des populations de Bango. Il s’agit notamment du lancement d’un projet de construction d’un marché moderne, de l’accès à l’eau et à l’électricité pour les autochtones, la dotation d’un appareil d’échographe et la réfection du poste de santé. À cela s’ajoute, l’octroi de financement aux femmes. Des initiatives qui suscitent l’engagement d’Amadou François GAYE, le Directeur des Sénégalais de l’Extérieur, à ses côtés. Ce dernier joue sa partition en mettant en œuvre des initiatives sociales au profit des nécessiteux. Le responsable politique de l’Alliance Pour la République (APR) appuie également les GPF, les associations religieuses et la jeunesse à travers une dynamique solidaire élargie dans plusieurs quartiers de Saint-Louis.