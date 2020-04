QUE LES FOSSOYEURS SE TAISENT : Mansour FAYE travaille avec transparence et rigueur. Par Babacar THIAM

La journée du Mardi 28 Avril 2020 ,marque le début des opérations de distribution des kits alimentaires destinés aux ménages vulnérables et ceux impactés par les effets négatifs de la pandémie du COVID-19.



Après le top départ donné par le Ministre Mansour FAYE à Guinaw Rail Sud et à Yenne, l'administration territoriale va prendre le relais pour piloter les opérations de distribution sous la supervision des forces de défense et de sécurité. Il faut noter que le processus est bien schématisé comme suit : La distribution commence d'abord par les ménages qui figurent dans le RNU et ensuite les autres ménages choisis dans le ciblage communautaire suivront.



Il est bien de savoir que pour recevoir un kit Alimentaire, le bénéficiaire identifié ou ciblé respectivement dans le RNU ou dans l'extension, doit d'abord récupérer son bon d'enlèvement de kit auprès des comités de ciblage qui sont sous l'autorité des sous-préfets, Prefets et gouvernements et ensuite se présenter devant la commission de distribution indiquée par l'autorité.



je tiens à préciser que les opérations sont étalées sur une durée de 10 jours au minimum et les bénéficiaires se verront épauler par des vérificateurs au nombre de 5000 répartis dans tous les quartiers et villages du Sénégal.

Pour que la transparence soit de mise durant tout le processus, tout le personnel communautaire est mis à contribution à savoir les APDC; les badianou Gokh, les relais communautaires , les imams, les curés, les directeurs d'école, les élus de toutes obédiences, les jeunes, les femmes, la société civile et tous autres acteurs le désirant.



Ainsi nous pouvons dire qu'avec une bonne organisation, les rassemblements et les bousculades pourront être éviter.

Les sénégalais de manière générale doivent savoir que ces kits alimentaires sont destinés uniquement qu'aux ménages vulnérables, donc tous les chefs de familles travaillants dans le public ou le privé et qui ont un salaire continu et dépassant le smig , sont exclus dans cette distribution.



S'il s'agit uniquement de transparence, je peux affirmer sans risque de me tromper que le ministre Mansour FAYE est le chantre de la clarté dans la rigueur. Mais quand la politique et la désinformation s'allient en ces moments de stress dů à la pandémie, la vérité est lapidée et massacrée par de grosses pierres. Je tiens à éclater la lanterne des fossoyeurs que le Ministère du développement communautaire sous la tutelle de Mansour Faye ne gère que 69 des 1000 Milliards destinés au plan de Riposte contre le COVID-19 soit 6,9% des fonds.



L'heure du bilan approche et beaucoup seront surpris par le ministre Mansour FAYE.



Babacar Thiam

CT2 au MDCEST et Responsable Politique à Saint-Louis