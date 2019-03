«Qu’il plaise a…Benno ou pas, je serais candidat à la mairie de Dakar»

« Officiellement, je déclare ma candidature pour la mairie de Dakar. Je serais candidat qu’il plaise à mes amis de Benno ou pas, je dirigerais une liste pour les 19 communes d’arrondissement de Dakar avec une coalition que je vais former pour briguer



Ces propos sont du député Moustapha Cissé Lo. Il s’exprimait hier, mardi 5 février, lors du séminaire du parlement de la Cedeao sur la monnaie unique. «Je serais candidat. Je ne peux pas vous dire où mais je veux être maire de Dakar. Je n’attaque personne. Je n’ai pas besoin de parler à qui que ce soit. Je lance un message à la jeunesse à la population de Dakar, la capitale du Sénégal, pour leur dire qu’il y a un fils du Sénégal qui habite à Dakar, qui vote à Dakar et qui fera des listes dans les 19 communes pour être maire de Dakar si la coalition que je vais diriger gagne les élections locales », a-t-il poursuivi.



Revenant sur l’élection présidentielle du 24 février passé qui a été remportée par le Président Macky Sall, Cissé Lo martèle : « sans moi et Abdoulaye Ndour, les cités nouvelles pourraient tomber dans l’une des coalitions en lice pour la présidentielle du 24 février. Nous avons travaillé jour et nuit avec les résidents pour que ces gens votent la coalition du président de la République. Il n’y a aucun ministre ou un député qui a fait quelque chose dans ces cités nouvelles. Ces cités ont voté pour Macky Sall parce qu’ils croient que Macky Sall était le meilleur candidat et nous nous sommes investis pour que Macky Sall gagne ces cités nouvelles .