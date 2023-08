Que sait-on sur la mort d'Evgueni Prigojine dans le crash d'un avion en Russie ?

Ce qui s'est passé



L'avion privé Embraer Legacy s'est écrasé près du village de Kujenkino, dans la région de Tver, au nord-ouest de Moscou, selon le ministère russe des Situations d'urgence. "Il y avait 10 personnes à bord, dont 3 membres d'équipage. Selon les premières informations, toutes les personnes à bord sont décédées", a-t-il indiqué sur Telegram. Selon l'agence russe Interfax sur Telegram, les corps des dix victimes qui se trouvaient à bord de l’avion d’affaires ont été retrouvés. Le média cite les services de secours, qui annoncent que les recherches sont terminées. Pour le moment, les circonstances de cet accident ne sont pas connues.



Pour Xavier Tytelman, ancien aviateur militaire et spécialiste aéronautique Air et Cosmos, des missiles anti-aériens pourraient être à l'origine du crash de l'avion. "Sur une image, on a un panache de fumée qui vient de l'extérieur avec deux couleurs. Une couleur blanche, qui correspond à la propulsion d'un missile, et un panache gris qui correspond à l'explosion. C'est exactement le même type d'image que des explosions par des missiles anti-aériens", a-t-il détaillé sur LCI.



"Et ensuite, selon leurs témoignages, des gens au sol ont entendu des missiles. La structure de l'avion a été détériorée. C'est une collision aérienne, c'est un missile", a-t-il avancé, sans que ces faits aient été confirmés pour le moment. "Une explosion venant de l'intérieur, une bombe par exemple, n'aurait pas laissé une deuxième traînée", a ajouté l'expert.



Evgueni Prigojine parmi les victimes



Rapidement après le crash, les agences Ria Novosti, TASS et Interfax, se référant à l'agence russe du transport aérien Rossaviatsia, ont indiqué que le nom d'Evgueni Prigojine figurait sur la liste des passagers de l'avion qui devait relier Moscou à Saint-Pétersbourg. L’agence Rossaviatsia a confirmé que son bras droit, Dmitri Outkine, était aussi à bord. Connu pour ses sympathies néonazies, il était considéré comme le vrai fondateur de la milice Wagner.



Un peu plus tard dans la soirée, et après avoir temporisé, le groupe Wagner a confirmé la mort de son chef. "Evgueni Prigojine, chef du groupe Wagner, héros de la Russie, véritable patriote de sa patrie, est mort à la suite des actions des traîtres à la Russie", ont annoncé les chaînes Telegram Grey Zone, réputée proche de la milice, et Wagner Group, qui se présente comme le canal officiel de ce groupe. Grey Zone assure que des témoins ont entendu "deux explosions caractéristiques du travail de la défense antiaérienne" et s'appuie sur des traces observées dans les vidéos du crash diffusées en ligne.



La réaction des autorités



Selon l'agence russe TASS, Rosaviatsia a ouvert une enquête sur l'accident. Des représentants des forces de l'ordre et du ministère des Situations d'urgence travailleraient sur place. "Le ministère russe des Situations d'urgence mène des opérations de recherche", a précisé ce dernier. L'enquête serait menée sous le contrôle du gouverneur de la région de Tver, Igor Rudenya.



Le président américain Joe Biden s'est dit "pas surpris" de la mort d'Evgueni Prigojine. "Je ne sais pas encore tout à fait ce qu'il s'est passé, mais je ne suis pas surpris", a-t-il déclaré à des journalistes. "Peu de choses ne se passent en Russie sans que Poutine n'y soit pour quelque chose," a-t-il ajouté.



M.B avec AFP