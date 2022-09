Quel nouveau type de sénégalais voulons-nous ?

Je vous invite à faire un exercice.

Veuillez donner cinq mots dans une langue nationale, à traduire en wolof et en français, qui caractérisent le nouveau type de sénégalais que vous voulez bâtir ?

Il faudra ensuite expliquer chaque mot.

Si vous êtes satisfait de l’état actuel des sénégalais, veuillez aussi donner cinq mots dans une langue nationale qui les caractérisent puis traduisez les en wolof et en français. Enfin expliquez le sens de chaque mot.

Je vous propose une méthode en me jetant en premier dans l’eau. Je vous donne ainsi l’opportunité de corriger mes erreurs ou les insuffisances de ma solution.



1. Ganndal, xam xam, le savoir

2. Ne’di, yar, la bonne éducation

3. Njuulngu, diine, religion

4. Golle, liggueey, travail

5. Ngallu, naat, richesse



Le il que j’utilise, c’est il ou elle !



1. Il doit être bien formé, compétent, entreprenant, créatif, engagé à conquérir les connaissances notamment la science et la technologie et les compétences les plus appropriées pour son pays. Il doit avoir une bonne connaissance de la culture sénégalaise, avoir confiance en lui-même, à son pays et à l’Afrique.



2. Il doit avoir un savoir être irréprochable, fier de lui-même et de sa culture, fidèle à nos meilleures valeurs, ouvert, résilient, ambitieux, sans complexe, généreux, imbu de savoir vivre, de solidarité et de compassion.



3. Il doit être bien formé dans sa religion, être imprégné de la pratique et de la culture de sa religion, de ses valeurs et tolérant.



4. Il doit avoir un métier, être travailleur ou entrepreneur, opiniâtre, capable de saisir les opportunités dans son pays, en Afrique ou dans le monde.



5. Il doit être en mesure de contribuer à créer la richesse pour bâtir son bien-être et contribuer au bien-être collectif.

Excellente journée de Magal sous la protection divine !



Dakar, jeudi 15 septembre 2022

Mary Teuw Niane