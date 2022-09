Qui est Oulimata SARR, la Ministre de l’Économie, du Plan et de la coopération ?

Elle naît et grandit au Sénégal, puis prolonge ses études au Canada, à l'École des Hautes études Commerciales de Montréal (HEC Montréal).



Diplômée en 19921, elle termine ses études supérieures à l'Université du Bedforshire en Grande-Bretagne, par une maîtrise en administration des affaires en 2002. Elle commence sa carrière chez Ernst & Young en audit, au Sénégal, puis passe dix ans à la Société financière Internationale, une institution membre du Groupe de la Banque Mondiale, avant de rejoindre les Nations unies.



Elle y devient notamment conseillère régionale sur l'Autonomisation économique des femmes pour ONU Femmes, couvrant l'Ouest et en Afrique Centrale, puis Directrice régionale adjointe d’ONU Femmes, toujours en Afrique de l’Ouest et Afrique centrale. De 1993 à 2005, elle a servi comme Directrice Administrative et Financière de la compagnie aérienne Interair South Africa basée à Johannesburg en Afrique du Sud.



Oulimata SARR a été Présidente du Jury Cartier women's Initiative Awards pour l'Afrique Sub-Saharienne et siégé au Advisory Board de UnitLife.



En tant que Directrice Régionale d’ONU Femmes et dans le cadre de la promotion du programme HeForShe elle signe le 8 mars 2019, avec Antoine Sire, Directeur de l’Engagement d’entreprise de BNP Paribas, un partenariat pour l’autonomisation économique des femmes agricultrices au Sénégal. Le groupe bancaire a subventionné à hauteur de 1 milliard de FCFA sur une durée de 3 ans les projets PAF et AgriFed.



