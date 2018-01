RAP : Un Single Explosif de XDX contre Mansour FAYE. Regardez !

Sofynanké et Big Tallé sortent de l’ombre et lancent un single qui peint la décadence multisectorielle de Saint-Louis. La chanson intègre les paroles et promesses du maire de l'édile de Saint-Louis Mansour FAYE. XDX prône un rap conscient et pensant qui, au-delà des simples rythmes, valorise l’engagement citoyen . Regardez !