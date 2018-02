RECYCL’ART : Au centre de l’APEC de Saint-Louis, plus d’une vingtaine d’enfants formés (vidéo)

Elle a permis, ce matin, à plus d’une vingtaine de bénéficiaires de prendre conscience à travaux pratiques, de la valeur du recyclage artistique.



Mme NDIAYE a fortement salué la générosité de ses partenaires (Midi-Pyrénées, la Principauté de Monaco et la Mairie de Toulouse ) en réitérant sa détermination avec appuyer les jeunes talents artistiques de la ville.



L’atelier animé par El Hadji SARR, créateur du concept « FOR SOPI », est une des activités multiformes que Mme Perier déroule au profit des enfants. M. SARR satisfait du soutien et de l’accompagnement de cette mécène, lui adresse ses vifs remerciant, en souhaitant que son partenariat avec l’APEC, puisse se renforcer davantage.



L’engagement social de Mme PERIER pour l’amélioration des conditions de vie des couches vulnérables, s’appuie sur l’art. Ce qui pousse l’artiste, digne fille de Saint-Louis au parcours culturel fulgurant, à injecter les retombées de ces œuvres dans la lutte contre la pauvreté et l’errance des enfants.



Depuis son installation, le centre est vite devenu un lieu prisé pour les enfants défavorisés. Une salle multimédia, un vaste jardin, une bibliothèque, une cuisine, une salle d’exposition, des latrines, une pharmacie et plusieurs classes d’apprentissage sont mis à leur disposition.



Aujourd’hui, grâce au dynamisme de l’initiatrice qui remercie la Commune de Saint-Louis, des conventions avec le ministre de la Formation professionnelle et celui de l’Éducation nationale ont été décrochées.



