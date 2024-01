REQUALIFICATION DE ​BAYA NDAR : " l’entreprise n’a pas bien travaillé " (maire)

Par la voix de son adjoint Alioune Badara DIOP, le maire de Saint-Louis a tenu sa traditionnelle cérémonie de présentation de son bilan. Une occasion de revenir sur les réalisations en cours, portées par sa municipalité et d’autres par l’État à travers ses agences, et de dessiner de nouvelles perspectives d’action en plus de soulever les difficultés auxquelles les populations font face.



Interrogé sur la question de la dégradation précipitée de la place Baya NDAR qui suscite moult réactions, le responsable de l’Alliance Pour la République admet que « l’entreprise n’a pas bien travaillé ». Il renseigne qu’une sanction lui a été faite pour « le retard et les défauts de travaux ».



« Nous avons lancé un appel d’offres restreint pour la reprise de travaux sur Baya NDAR, l’avenue Jean Mermoz et le village artisanal », a-t-il indiqué dans son speech. Il estime, toutefois, que le site a été rendu plus spacieux et apte à accueillir des événements majeurs de Saint-Louis tels que le festival de jazz et le Maggal des 2 raakas et que son équipe assume l’option d’avoir fait de ce cadre un espace piéton.