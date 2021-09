RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES : 3738 nouvelles inscriptions enregistrées à Saint-Louis

Au total, 3738 nouvelles inscriptions ont été enregistrées dans le département de Saint-Louis à l’issue de la révision exceptionnelle sur les listes électorales qui a pris fin mercredi, a appris l’APS.



Dans un entretien, le préfet de Saint-Louis, Modou Ndiaye, signale que quatre commissions d’inscription étaient ouvertes dans l’arrondissement de Rao et une commission dans la commune de Saint-Louis, à l’intérieur de la préfecture.



Selon M. Ndiaye, 5905 opérations d’inscription, de modification, de changement de statut et de radiation ont été exécutées.



Il se félicite des bonnes conditions de travail de ces instances sous la supervision de la Commission électorale départementale autonome (CEDA), en présence des représentants des partis politiques.



Le préfet déplore l’important stock mort de 1601 cartes d’identité et invite les intéressés à venir les retirer.



Ces cartes sont issues des refontes de 2017 et 2018, dit-il, notant également qu’elles appartiennent le plus souvent à des populations de la Langue de barbarie, caractérisées par une forte mobilité liée à leur statut de pêcheur.





APS