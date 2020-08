RIPOSTE CONTRE LA COVID-19 : les ASC de Saint-Louis invitées à s’impliquer (vidéo)

Le mouvement Perspectives Saint-Louis 2024 a officiellement lancé, jeudi, le programme « Coronavétanes ». Cette dynamique vise à « transformer l’énergie des navétanes en action de lutte contre la pandémie de la Covid-19 », informe, le président, Pape Samba NDIAYE. L’initiative se décline en activités de sensibilisation et de communication et de confections de produits de prévention, a-t-il dit, en assurant que cette initiative va s’étendre à travers les autres ASC de la ville. M. NDIAYE a saisi l’occasion pour exhorter les entités sportives et culturelles locales du pays à s’impliquer pleinement dans la lutte contre le nouveau Coronavirus.