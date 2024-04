RTS : "Depuis 2019, plus de 60 employés sont mis au frigo"

Le directeur général déchu de la Radiotélévision Sénégalaise (RTS) Racine Talla « a fait trop de mal » au sein de la boite. Plus de 60 agents se sont retrouvés au frigo de 2019 à ce jour. Et c'est suite à des divergences concernant l'accord d'entreprise. La révélation a été faite par Moustapha Cissé, Secrétaire général du Synpics /Rts ( Syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal), à l'émission Midikeng sur PressAfrikTVHD.



« Nous sommes actuellement 60 agents dans cette situation. J'ai moi-même été mis au frigo depuis 2019», a-t-il déclaré.



La raison : « Pour avoir entamé des négociations portant sur l'accord d'entreprise déposé en 2018 », a fait savoir M. Cissé.



Celui -ci soutient que les négociations portaient principalement sur deux points litigieux : « la clause de mobilité que le directeur général, Racine Talla, souhaitait introduire, et les indemnités jugées excessives accordées à certains directeurs. »



Alors, cette initiative a été mal accueillie par une partie du personnel, qui a donné son soutien aux négociateurs pour poursuivre les discussions.



Ces négociations se sont étendues sur deux ans. Et cela a entraîné des tensions et les membres du bureau ont été mis au frigo.



Il est impératif que des solutions soient rapidement trouvées pour désamorcer cette crise et rétablir un dialogue constructif entre la direction et le personnel, a invité M. Cissé au nouveau directeur Pape Alé Niang.



Pressafrik