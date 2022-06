Racine Sy plaide pour l'érection de Podor en région

Le maire de Podor (nord), Mamadou Racine Sy, appelle à l’érection en région de ce département qui, selon lui, fait les deux tiers de la région de Saint-Louis à laquelle il est rattaché actuellement.



Il s’exprimait samedi à l’occasion du gamou annuel de Souima, une manifestation dont il a profité pour exprimer les doléances des populations de Diattar qui souhaitent leur rattachement à la commune de Podor.



L’édition 2022 du gamou annuel de Souima s’est tenue après une pause de deux ans due à la pandémie de la maladie à coronavirus.



Mamadou Racine Sy signale qu’en prélude à la manifestation religieuse, "le Livre Saint [Coran] a été lu 2.770 fois dans différents daaras, à travers le pays, pour la paix et la stabilité du Sénégal et du monde".



Il a rappelé que le quartier de Souïma abritait une université islamique au 14-ème siècle.



M. Sy a exprimé son souhait pour des élections apaisées, invitant les différents acteurs politiques à axer leurs discours sur des programmes de développement pour le pays.



Des représentants de foyers religieux du pays, dont Chérif Macky Mountaga Tall (Famille Oumar Al Foutiyou Tall), Bassirou Mbacké Khadim Awa Ba (Famille Cheikh Ahmadou Bamba), Serigne Cheikh Ndiongue (Famille Elhadj Baba Ndiongue) et l’imam Ratib de Podor.



APS