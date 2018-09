Ralliement présumé de Cheikh Tidiane GADIO : le MPCL/St-Louis conteste et pilonne Cheikh Oumar HANN

La coordination saint-Louisienne du Mouvement panafricain et citoyen Louy jot jotna (Mpcl) est dans tous ses états après la sortie jugé " irresponsable" du maire de NDIOUM qui annonce le ralliement de Cheikh Tidiane GADIO à la mouvance présidentielle.



« Depuis quand notre Parti l’a désigné « porte-parole » pour qu’il se fende de ce genre de déclaration dans les médias ? », s’est interrogé Papa Larou MAR, le coordonnateur du MPCL/St-Louis. « Où est-ce que Dr Gadio ou son mouvement ont annoncé leur position sur la présidentielle ? », ajoute-t-il, très dépité par l'ingérence du responsable de l'APR.



« Notre parti a donné un mandat à son leader qui est en train de le conduire avec sérénité et c’est nous-mêmes qui annoncerons aux Sénégalais et à nos amis panafricains à travers le continent et la Diaspora notre position le moment venu », a précisé M. MAR.



Poursuivant, il signale que le MPCL « est assez adulte pour se prononcer et n’a pas besoin de sortie comme celle de Monsieur Hanne qui sabote plus qu’il ne construit. Contrairement à ce qu’il dit parlant de « ralliement ». Le Mpcl ne cherche pas à faire un « ralliement politicien » comme le font les spécialistes de la politique du ventre ».



Dans son communiqué, il a fait part de la volonté du parti de « chercher à contribuer à une alliance stratégique pour construire un Sénégal de réconciliation nationale, de démocratie stable et apaisée, de culte du travail avec des élites intègres et entièrement dévouées au bien-être des populations ».



« Nous attendons avec patience la fin des consultations menées par notre leader, le docteur Cheikh Tidiane Gadio, originaire de Gadiobé et digne fils de la région de St Louis, pour nous engager pleinement dans la présidentielle de 2019 », a-t-il conclu.



