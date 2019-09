Rappel À Dieu De Sidy Lamine NIASS : Les Histoires Mensongères D’Ameth Khalifa NIASS

En effet, sur le plateau de la 7TV, le fondateur du Front des alliances patriotiques (FAP) a affirmé que le président Directeur général du groupe Wal Fadjri est revenu mourant de Tivaouane. « Savez-vous que mon frère, c’est de Tivaouane qu’il est revenu mourant et qu’il a rendu l’âme. Il a rendu l’âme en revenant (…). Il est revenu mourant. Il était allé faire une conférence après la conférence, il est revenu et a rendu l’âme. Il est parti sain, il est revenu mourant », a osé déclarer Ameth Khalifa NIASS.



Dans le différend qui l’oppose à Tivaouane et qui n’a rien à voir avec les écrits du professeur Iba Der THIAM, Ameth Khalifa NIASS est donc capable de raconter les plus graves contrevérités. En effet, dire que Sidy Lamine NIASS est parti à Tivaouane sain et est revenu mourant, ce n’est pas de l’affabulation, c’est du satanisme.



Sidy Lamine NIASS a participé, samedi 10 novembre 2018, à un symposium organisé par la cellule de communication de la Zawiya tidiane, en prélude à la célébration du Gamou annuel de Tivaouane. Panéliste, il avait entretenu l’assistance sur le thème «actualité du dialogue inter religieux». Et, tous ceux qui étaient présents à cette rencontre ont pu constater que Sidy Lamine NIASS avait la main et l’épaule gauche en plâtre. Car, quatre jours plus tôt, il avait subi un accident à son domicile qui avait occasionné une fracture. Mais, puisqu’il avait déjà donné son accord aux organisateurs dudit Symposium, Sidy Lamine NIASS avait tenu à faire le déplacement, malgré son état de santé.



Et, à son retour de Tivaouane, contrairement aux affabulations d’Ameth, le fondateur du groupe Wal Fadjri s’est rendu à Kaolack où il a rencontré des dignitaires et nombre de ses disciples. Il est ensuite parti au Maroc où il a effectué une « ziarra » à la Zawiya de Fès, avant d’aller faire la « Oumra » à la Mecque.



C’est souffrant que Sidy Lamine NIASS s’est rendu à Tivaouane le 10 novembre 2018. Et a fait plusieurs autres déplacements, à la Mecque notamment, avant d’être rappelé à Dieu le 4 décembre 2018. Si Ameth Khalifa NIASS a des comptes à régler avec Tivaouane qu’il le fasse, sans s’appuyer sur des arguments aussi fallacieux que mensongers plus enclins à salir la mémoire de l’illustre disparu.



