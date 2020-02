Rapport 2016 Cour des comptes : Un « ndéwéneul Tabaski » de 7 millions à l’Aser

lire le rapport 2016 de la Cour des comptes, l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (Aser) semble plus préoccupée à sucrer ses agents qu’à faire reculer la pénombre dans les villages du pays.



Les manquements relevés par les magistrats de la Cour sont nombreux, mais il y’en a un qui sort de l’ordinaire.



En effet, l’Aser verse chaque année, depuis 2009, un « ndéwéneul Tabaski » de plus de 7 millions à ses agents.



D’abord 7 millions 250 mille F Cfa en 2009, puis 11 millions 750 mille F entre « ndéwéneul Tabaski » et cadeaux Noël en 2011. En 2012, les deux rubriques sont séparées avec 7 millions 350 mille F pour la tabaski et 3 millions 950 mille pour Noël.



En 2013, c’est encore 7 millions 325 mille F Cfa pour la tabaski. 2014 remporte la palme avec 7 millions 550 mille pour des cadeaux de Noël et 7 millions 250 mille pour la tabaski.



