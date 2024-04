Rapport de l'Ofnac 2022 : les procureurs en attente des ordres de poursuites

Ousmane Diagne a agir là où son prédécesseur Ismaïla Madior Fall avait choisi de ne pas instruire les procureurs de la République de poursuivre les personnes mises en cause dans le rapport 2022 de l’Ofnac.



Des sources judiciaires confient à Bés bi que le Parquet de Dakar a reçu « le 8 juillet 2023, un courrier de l’Ofnac mettant en cause des personnes et recommandant des poursuites contre elles pour des faits réels de détournement de deniers publics».



Seulement, depuis lors, les procureurs généraux, qui reçoivent les ordres du ministre de la Justice, n’ont donné aucune suite dans ce sens, ce qui a bloqué la convocation des personnes mises en cause, relate Emedia.



Aujourd’hui, les parquets concernés attendent les ordres de poursuites pour entrer en action. Pour la région de Diourbel, il s’agit du rapport d’enquête de la plainte contre le maire de Ndindy, Cheikh Seck ou encore l’affaire Ibrahima Thiam contre le président de la Chambre des métiers de Diourbel. Et enfin, il y a un Collectif des conseillers municipaux avait saisi l’Ofnac rapport d’enquête à l’autorité judiciaire compétente.