Rationalisation des missions à l’étranger : Ousmane Sonko instaure de nouvelles directives

Le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé, à travers une circulaire, la rationalisation stricte des missions à l’étranger, touchant plusieurs aspects : sélection des missions, coût des billets d’avion, indemnités journalières et taille des délégations. La note rappelle l'importance de respecter la réglementation en vigueur pour garantir une exécution efficace et responsable des missions. En effet, le chef du gouvernement insiste sur la nécessité d'une stricte application des directives en accord avec l'objectif de maîtrise des dépenses publiques.



Les nouvelles mesures énoncées par Ousmane Sonko incluent une révision des taux d'indemnités journalières pour les hauts responsables de l’État, répartis selon quatre zones géographiques. Ainsi, les indemnités s’élèvent à 250 000 F CFA pour les zones 1 (Amérique du Nord, Amérique Latine, Asie), 2 (Europe, Royaume-Uni, Afrique Australe et du Nord) et 4 (Nouvelle-Zélande, Australie), tandis qu’elles sont fixées à 200 000 F CFA pour la zone 3 (Afrique de l'Ouest, Centrale et de l'Est). Pour les autres agents de l'État, un montant uniforme de 150 000 F CFA est établi pour toutes les zones.



En ce qui concerne le transport, le Premier Ministre, le Président de l'Assemblée Nationale et le Président de la République continueront à voyager en première classe, tandis que les ministres et autres hauts responsables utiliseront la classe affaires. Les autres agents de l'État, y compris le personnel des agences publiques, seront limités à la classe touriste.



Procédures Renforcées et Limites Imposées



La circulaire stipule également que tout déplacement à l'étranger doit obtenir l'accord préalable du Premier ministre, avec la nécessité de fournir des justificatifs démontrant l'importance de la mission. Pour le personnel de la Présidence, l'autorisation sera délivrée par le Ministre Secrétaire Général de la Présidence.



Une nouveauté notoire est l'introduction d'un calendrier trimestriel des missions à soumettre 15 jours avant le début de chaque trimestre, ainsi que celle d'une demande d'ordre de mission, également à transmettre 15 jours avant le départ. De plus, les délégations internationales sont désormais limitées à trois personnes maximum.



Le Premier ministre a également encouragé l'utilisation des missions diplomatiques existantes pour minimiser les coûts, tout en interdisant formellement l’utilisation des Fonds d'équipement pour les déplacements et toute prise en charge par des structures ou organisations privées. Enfin, il est précisé qu’aucune régularisation ne sera acceptée pour les missions dont la date est dépassée.