Ravages des vagues à Guet-Ndar : des images terrifiantes prises à Dakk

La situation est extrêmement critique à DAKK. La mosquée « DOUKOURE » est en instance d’affaissement. De l’intérieur, on aperçoit le sous-sol et les vagues qui traversent. Par mesure de sécurité, tout le matériel a été évacué et le circuit électrique désactivé. Les visages des membres du comité de gestion expriment la tristesse et la désolation qui les habitent. L’Imam, très peiné, invite les autorités à mettre des bâches à la disposition des fidèles pour aménager un autre espace de prière dans une ruelle, à côté.



À l’école Cheikh TOURE, on constate toute l’ampleur des dégâts à la marrée basse (voici les images que nous avions prises, le matin). Les lacérations profondes sautent aux yeux. Des déchirures que les vagues percent avec délicatesse la nuit pour faire tomber l’établissement.



Les concessions voisines subissent le même sort. Des dizaines de chambres sont à moitié déchiquetées. Certaines n’ont pas été libérées par leurs occupants qui ne savent pas où aller. Une dame fait la cuisine dans une cabane sans toit alors que ses enfants, en bas, jouent sur les ruines de pierre sans prendre conscience du danger qui les guette.



Regardez !