Recommandations du CCJ à Mansour FAYE : " Tenir ses activités dans un lieu neutre"

Le Conseil communal de jeunesse (CCJ) demande au maire Mansour FAYE de ne plus tenir ses consultations avec les jeunes de la ville dans le siège de l’Alliance pour la République (APR). Dans un communiqué transmis, lundi, à NdarInfo, le bureau qui statuait sur l'affaire, exhorte l’édile à organiser désormais ces échanges avec les jeunes « dans un lieu neutre ».Pour le CCJ, cette démarche permettra de « lever tous soupçons politiques de cette activité ».Il trouve, toutefois, cette initiative « salutaire » et soutient qu’elle « mérite d'être accompagnée ». Le CCJ invite dès lors les jeunes « à y participer activement». « Elle permet à la jeunesse saint-louisienne d'échanger avec le 1er magistrat de la Commune sur leurs problèmes et éventuellement y apporter des solutions idoines », a signalé son communiqué