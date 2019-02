Réélection de Macky SALL : Pikine s’engage. Mary Teuw NIANE rassuré (vidéo)

Après des visites de proximité dans les trois zones de Pikine, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) a présidé, mardi, un meeting à Bas-Sénégal, organisé par Amadou NIANG et le jeune leader Djiby NDIAYE. Une synergie solidaire et fraternelle magnifiée par le ministre qui a tenu à saluer l’engagement pris par ces derniers de le l’accompagner dans son action.



À PIKINE, la dynamique de massification engagée par les troupes de Mary Teuw NIANE pour le compte de l’Alliance pour la République (APR) porte ses fruits. Coumbar Nar FALL, la principale responsable de Khalifa SALL a décidé de rejoindre ses rangs.



Le ministre a par ailleurs adressé de vifs remerciements à ses militantes de la Commune et du Département, sorties massivement accueillir le président Macky SALL lors de son meeting de campagne sur la place Faidherbe.



« Je tenais à vous dire que je suis très content. Depuis le podium, j’ai vu défiler devant moi, un fleuve blanchâtre garni de traits d’or éclatants », a-t-il laissé entendre. « Nous tenons à nos femmes, nous les aimons et nous les respectons. C’est pour cela que nous faisons tout pour les rendre joyeuses », a ajouté M. NIANE qui a exprimé sa gratitude aux militants du Mouvement Action Sénégal ( MAS) de Yérim THIOUB.



Les visites de terrain chez le respectable vieux Sané BA (Pikine 700) et auprès d’autres notabilités du populeux quartier ont permis à l’ancien recteur de l’Université Gaston Berger d’écouter et de noter les doléances de ces populations.





