Réélection du président Macky SALL : A Ricote-Gandiol, l’ALIAS sensibilise les primo-votants et les femmes (vidéo)

« Nous les sensibilisons sur la nécessité de réélire Macky SALL afin de garantir la poursuite de la mise en œuvre du Plan Sénégal Émergent (PSE) », a indiqué Amadou TRAORÉ, le secrétaire général.



« Nous profitons de ces occasions pour présenter le bilan du Président Macky SALL qui est largement suffisant. Il a permis notamment de mettre le Sénégal sur la voie de l'émergence avec la formation d'une jeunesse techniquement compétente grâce à une diversification des formations universitaires et professionnelles vers les sciences et la technologie », a-t-il ajouté. « Il est important aussi de souligner le développement de l’entrepreneuriat avec la Délégation à l’Entrepreneuriat ( DER) », a-t-il noté.



L’ALIAS compte poursuivre les visites de proximité s’inspirant de la démarche du Coordonnateur du Comité électoral départemental de Saint-Louis, le professeur Mary Teuw NIANE que les jeunes félicitent « pour le travail titanesque qu'il est en train d'abattre dans les villages les plus reculés du département ».



« Notre objectif est de réélire notre candidat MS dès le premier tour un fort pourcentage d'au moins 75% », a conclu le jeune responsable politique.



