Réélection du président Macky SALL : Mary Teuw NIANE obtient l'accord de MPAL et FASS-NGOM (vidéo)

Après l’ouverture de sa campagne à BANGO, ponctuées de visites de proximités et des meetings dans périmètre communal, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) déroule son programme dans le département. Il a été accueilli, lundi, à Boubacar Médina BAYE, Ndakhar, Gogno et d’autres localités des communes de Fass-Ngom et de Mpal.



L’ambiance était cordiale dans ces villages Peuls, Maures et Wolofs qui avaient accompagné le professeur NIANE aux législatives. Le responsable de l’Alliance pour la République (APR) a rappelé le « bilan positif » du président Macky SALL, en invitant ces derniers à l’accorder un second mandant lui permettant de poursuivre ses réalisations. Les assurances des populations sont unanimes.



Convaincues et engagées derrière le ministre, elles ont promis d’offrir « une victoire éclate » au candidat de la Coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) dès le premier tour, au soir du 24 février 2019.



>>> Suivez le film de la tournée ...