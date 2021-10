Rejet de l'avortement médicalisé : Jamra salue la ferme sortie de Serigne Babacar Sy Mansour

Réagissant après le guide religieux, l’Ong Jamra est en phase avec Serigne Babacar Sy et précise que cette pratique est inacceptable au Sénégal, d’autant qu’elle pourrait être une porte ouverte à toutes les dérives. Sur ce, Jamra renseigne qu’il poursuivra, après le Mawlid, « auprès des familles religieuses sa tournée nationale d’information et de sensibilisation sur les périls qui guettent la stabilité sociale ».



L’organisation d’indiquer que face aux intrusions inopportunes de contre-valeurs sociétales, consécutivement à des engagements internationaux, elle a pris la précaution de requérir au préalable l’opinion des croyants du Sénégal.



Par ailleurs, « aucun protocole ou engagement pris par l’État du Sénégal à l’étranger, fut-il pour légaliser l’homosexualité, ou l’avortement ne seront jamais appliqués In Sha Allah, dans ce pays béni où reposent Bamba, Maodo, Baye Niasse et Baye Laye », indique le document. Toutefois, Jamra a assuré que les structures de veille et d’alerte continueront de rejeter fermement, au péril de leurs vies, toutes formes de diktats se nourrissant du complexe d’infériorité induit par l’acculturation des masses.



Emedia.sn