Rejet de la liste nationale de Yaw : Indignée, Aminata Tall accuse Macky Sall [Vidéo]

Ça sent le divorce entre le Président Macky Sall et Mme Aminata Tall. En effet, l'ancienne présidente du Conseil économique social et environnemental ( Cese) n'a pas caché son amertume suite au rejet de la liste nationale de Yaw.