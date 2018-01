Relèvement d’urgence des sinistrés de la Langue de Barbarie : Fin d’une mission de l’ADM, de la Banque Mondiale et l’Union européenne à Saint-Louis (vidéo)

En effet, durant quatre jours, des experts de l’Agence de Développement municipal (ADM), de la Banque Mondiale et de l’Union européenne experts ont effectué des visites de terrains et tenu des rencontres concluantes avec l’administration territoriale, les collectivités locales et les populations impactées. Ces échanges devront aboutir à la prise de décisions fortes pour la prise en charge des sinistrés.



Il faut rappeler que cette tournée entre dans le cadre de la formulation d’un projet de relèvement d’urgence des populations sinistrées de la Langue de Barbarie.



La mission présidée par le Directeur général de l’ADM Cheikh Issa SALL, a permis d’approfondir la description des composantes et activités ciblées, et de faire l’évaluation des risques et coûts.



Le périple facilitera également des arrangements institutionnels sur le programme en plus de faire l’analyse des mesures de sauvegarde environnementale et sociale.



Aussi, dans le cadre du Projet de Gestion des Eaux Pluviales et d’adaptation au changement climatique (PROGEP), l’ADM envisage d’intervenir rapidement pour améliorer considérablement les conditions de vie de ces sinistrés.



L’Agence travaille, à long terme, sur le « projet de protections des populations de la Langue de Barbarie » qui vise à apporter des solutions durables à la situation des populations de cette partie très fragile de Saint-Louis.



>>> Suivez les explications de M. Adama GUEYE, conseiller technique du DG de l’ADM et M. BALLA GUEYE, adjoint au maire de Saint-Louis