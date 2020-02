Relèvement du plateau technique de l’hôpital de Saint-Louis : Mary Teuw NIANE apporte sa contribution (vidéo)

Le Centre Hospitalier Régional Universitaire a réceptionné, ce matin, un important lot de matériels des mains du professeur Mary Teuw NIANE. En plus de relever le plateau technique de l'établissement sanitaire, ces appareils acquis grâce à des partenaires allemands, visent à soulager les malades.



"Ce don d'une valeur de plus de 100.000.000f, devrait contribuer à faciliter la prise en charge médicale des patients et faciliter le travail du personnel de santé", a déclaré Thierno Seydou NDIAYE, le Directeur de l’hôpital.



" En nous envoyant cet important lot de matériels, le professeur avait tenu à ce que ce matériel soit réceptionné et utilisé, sans cérémonial aucun. Mais, c'est nous, au niveau de la direction, qui avons tenu à ce qu'il soit présent ici, aujourd'hui, pour recevoir, de vive voix, nos remerciements, ainsi que ceux du personnel médical et de toute la population saint-louisienne », a-t-il ajouté. M. NDIAYE a magnifié « une action citoyenne à l'endroit de toute la région".



"Ce geste n'est que le début, et chaque fois que cela sera possible, avec mes partenaires allemands, nous essaierons de répondre favorablement à la demande sanitaire de la ville, mais aussi dans tous les autres domaines », a assuré le professeur NIANE. Il a invité les filles et les fils de la ville à s’inscrire dans ce sillage pour le rayonnement de la structure sanitaire.



Rappelons que le matériel est composé de lits modernes, d’appareils de de réanimation, de néonatal, etc.



