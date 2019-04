Remaniement : Khoudia MBAYE et Mary Teuw NIANE quittent le Gouvernement. Mansour FAYE reste, mais …

Il n’y aura qu’un seul ministre pour Saint-Louis dans le nouvel attelage gouvernemental publié, il y a quelques minutes. Le professeur Mary Teuw NIANE se retire du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) pour céder la place à Cheikh Oumar HANN, maire de NDIOUM et DG du COUD.



Mme Khoudia MBAYE, maire de GANDON et Ministre de la Promotion des Investissements, des Partenariats et du Développement des Téléservices de l'Etat fait également sa sortie.



Mansour FAYE par ailleurs maire de Saint-Louis reste dans le gouvernement, mais cède son ministère à Serigne Mbaye THIAM, ex ministre de l'Éducation nationale, constate NdarInfo.



Désormais, M. FAYE gère le ministère du Développement communautaire et de l’équité sociale.



NDARINFO.COM