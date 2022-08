Remerciements de la Grande Coalition Wallu Sénégal : « vous avez renouvelé à la face du monde, votre option du changement par la voie démocratique… »

Au demeurant, une délégation de la Grande Coalition Wallu Sénégal se rendra à nouveau auprès d’eux pour leur réitérer notre volonte à œuvrer dans le sens de leurs recommandations.



Ensuite, nous remercions vivement les populations qui nous ont élus et leur réitérons notre engagement, sans faille, à demeurer auprès d’elles afin de porter leurs réoccupations à l’hémicycle. Nous prenons ici l’engagement de remplir pleinement les missions qu’elles nous ont assignées pour une assemblée de rupture.



Nous mesurons pleinement la mission qui est nôtre et les attentes placées en nous par le peuple sénégalais. En votant pour la Grande Coalition Wallu Sénégal et pour l'inter Coalition Wallu-Yewwi, vous avez encore renouvelé à la face du monde, votre option du changement par la voie démocratique.



C’est cette démarche que nous a inculquée, Maitre Abdoulaye WADE, Président de notre Coalition, à qui nous rendons un vibrant hommage pour ses décennies de luttes au bénéfice exclusif du peuple sénégalais et de la démocratie.



Enfin, soyez assurés que notre action sera en droite ligne de vos préoccupations et de vos attentes. Nous remercions tous les leaders de la Grande Coalition Wallu Sénégal et de l'inter-coalition Wallu-Yewwi.



Fait à Dakar le 12 Août 2022.