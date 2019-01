Rencontre avec Aminata Sow Fall, pionnière de la littérature francophone

La romancière sénégalaise Aminata Sow Fall, 77 ans, est l’une des auteures majeures de la littérature francophone. Dans ses romans, traduits dans plusieurs langues, elle scrute les travers de la société sénégalaise, à travers les abus des puissants et les stratégies de survie des pauvres. Parmi ses œuvres les plus célèbres, on peut citer La Grève des bàttu, porté au cinéma par Cheikh Oumar Sissoko en 2000 et présélectionné pour le Goncourt 1979. Dans un entretien au Monde Afrique, elle revient sur quarante ans d’écriture.