Renforcement des bases du REWMI à Saint-Louis : Baye CAMARA engage la bataille

C’est un renfort de taille qu’Idrissa SECK vient de décrocher pour renforcer sa présence à Saint-Louis. Cheikh Moussa Camara dit « Baye CAMARA », économiste, notable à Diamaguène, connu pour ses importantes actions sociales, a été nommé chargé des finances et des affaires économiques par l’ancien premier lors de leur dernier congrès.



Dans un entretien avec la presse sur les contours de son adhésion à cette dynamique politique, le président du mouvement Liggey Ngir Suqali Askanwi (LSAS) y fait part de son ambition de développer le travail de massification dans la capitale du Nord, en appuyant considérablement les efforts de son camarade Abdoulaye NDOYE, coordonnateur départemental du REWMI.



Alors que des tentatives de récupération de Diamaguène sont menées après la cuisante défaite de l’APR et ses coalisés de Benno Bokk Yaakaar aux législatives, l’entrée de Baye CAMARA dans l’arène va compliquer la tâche au parti régime. Celui-ci souffre à Saint-Louis d’une guerre de leadership et de dissensions entre leaders.



Des spécialistes de la scène politique Saint-Louisienne pistent loin et décèle chez le nouveau « Rewmiste », un désir de conquéreur le fauteuil du maire Mansour FAYE.



NDARINFO.COM