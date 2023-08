Renversement d'Ali BONGO : l'Union africaine suspend le GABON "avec effet immédiat"

Le Conseil de paix et de sécurité de l'UA a annoncé ce jeudi la suspension avec effet immédiat du Gabon, où des militaires ont renversé mercredi le président Ali Bongo Ondimba.



L'organisation continentale « condamne fermement la prise de pouvoir par les militaires en République du Gabon » et « décide de suspendre immédiatement la participation du Gabon de toutes les activités de l'UA, de ses organes et institutions », a annoncé l'Union africaine dans un communiqué publié sur le réseau social X.