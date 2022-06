Réponse sèche de la famille de Dèthié FALL à Yankhoba DIATTARA : "Tu es dans le faux total."

" À Monsieur Diattara, jamais ma plûme ne se serait abaissée pour écrire à un médiocre si tu n'avais pas pris en témoin dans ta prétentieuse déclaration les parents de Déthié. Moi, Dr Papa Moustapha Fall, frére de Dethié Fall te demande d'arrêter tes mensonges et de te tenir exclusivement sur ce qui te reste du champ politique. Derrière la lâcheté, se cachent encore certains petits "types" pour témoigner leur loyauté qui n'est qu'hypocrisie. Je tiens à te signaler et à qui veut l'entendre que toute la famille de Déthié soutient son combat et son engagement politique. Il honore ainsi la mémoire de feu son père qui s'est battu pour faire de lui, de ses frères et toute personne qui l'a côtoyé, d'honnêtes citoyens au service exclusif de la société. Rien ne peut entacher sa dignité et son honneur très loin de tes propos calomnieux. Oui, Macky Sall est "seul", vraiment "seul" car ses alliés, que vous êtes, ne lui ont amené que malheur, recul démocratique et perte d'électorat. Vous êtes un cancer politique avec lequel il se bat en vain. Votre seul courage, s'il vous en reste, doit s'exprimer dans les urnes ou quitter la politique comme promis par ton mentor après avoir été battu et humilié à Thiès. Ce n'est pas en jouant la "belle dame"de Macky que tu vas conquérir son coeur. Déthié ne boxe pas dans la même catégorie que toi et je sais prend tes propos comme celui d'un homme perdu et désespéré. Je regrette déjà ce peu de temps que j'ai pris pour toi, car je te connais assez pour savoir que tu n'auras jamais ta propre lumière et toujours prêt à te rabaisser et vendre ta personne pour tes bienfaiteurs. Arretes de prendre en témoin les parents et frères de Déthié. Tu es dans le faux total", lâche son grand frère.





Balla Fall, le khalif de la famille, d'ajouter : " nous aimerions plus jamais que cet énergumène de Diattarra ne mêle notre famille à son cirque politique ! La famille n’a jamais apprécié le compagnonnage Idrissa Seck et notre frère Dethié. Nous n’avons jamais pu supporter que notre frère descendant des 33 Damels et un cadre de haut niveau soit derrière une personne aussi tortueuse que Idrissa Seck. Notre éducation ne nous permet pas d’utiliser certains mots, à descendre à ton niveau. La relation entre toi, Idrissa et notre frère, nous pouvons en faire beaucoup de révélations avec des preuves à l’appui. Et ça, tu le sais Idrissa aussi. Tu es trop petit pour encadrer notre frère dans quelques domaines que se soient. Vous ne boxerez jamais dans la même catégorie. Encore une fois de plus éloigné notre famille de tes mensonges".