Reprise du calendrier électoral : Les Usa interpellent (une nouvelle fois) le président Macky Sall

Suite à la crise politique au Sénégal née du report de la Présidentielle, la CEDEAO a publié un communiqué, encourageant la classe politique sénégalaise à "prendre de toute urgence les mesures nécessaires pour rétablir le calendrier électoral conformément aux dispositions de la Constitution du Sénégal".



Ce vendredi, les Etats-Unis ont réagi via leur ambassade à Dakar. Dans un communiqué reçu à Seneweb, l'ambassade américaine à Dakar se dit d'accord avec la CEDEAO et demande le rétablissement du calendrier électoral.



"Les États-Unis soutiennent la déclaration de la CEDEAO appelant le Sénégal à rétablir le calendrier électoral conformément à sa Constitution. Nous avons entendu un large éventail d'acteurs sénégalais de la politique et de la société civile qui partagent ce point de vue et nous continuons à rester en contact avec toutes les parties prenantes concernées pour réitérer notre soutien à des élections libres, équitables et dans les meilleurs délais", lit-on sur le communiqué.



Une nouvelle sortie qui va mettre la pression à Macky Sall et ses hommes, qui ont déjà acté le report au 15 décembre prochain.