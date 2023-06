" Résistance " : le mot d’ordre de Pastef/Saint-Louis (vidéo)

Les partisans d’Ousmane SONKO ont battu le macadam hier à l’occasion d’une marche de soutien à l’endroit de leur leader assigné en résidence surveillée. Les militants de Pastef exigent l’acquittement de leur leader sur le dossier Sweet Beauté dont le verdict est attendu, aujourd’hui. « C’est le président Ousmane SONKO qui est victime de cette affaire. Il doit être dédommagé et les comploteurs doivent être poursuivis », a lancé Modou Mbène GUEYE, le coordonnateur. Saint-Louis reprend l’appel à la résistance décrété au plan national et ses militants sont conviés à rester à l’écoute de la coordination nationale. « La peur a changé de camp. N’acceptons pas qu’ils nous contaminent. C’est eux qui se sont livrés à toutes sortes de malversations et dans 8 mois, tout cela va finir. Dans 8 mois, Macky SALL va quitter ce pays et Ousmane SONKO mettre tout au clair », a-t-il affirmé.