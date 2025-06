Retour des pèlerins reporté : le premier vol officiel attendu ce vendredi à 18h45

Le retour initialement prévu ce jeudi 12 juin 2025 du premier vol officiel des pèlerins convoyés par l’État du Sénégal a été reporté à demain, vendredi 13 juin, aux environs de 18h45.



L’information a été rendue publique par le ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, à travers un communiqué officiel publié ce jeudi après-midi.



« Ce retard du vol, que le ministre de tutelle Yankhoba Diémé devait accueillir, est dû à un contretemps lié au programme du vol concerné », précise le document.



Aucune information supplémentaire n’a été communiquée sur la nature du contretemps. Toutefois, les autorités assurent que toutes les dispositions sont prises pour garantir l’arrivée en toute sécurité des pèlerins attendus.



Ce vol marque le début des retours organisés dans le cadre du pèlerinage à La Mecque 2025, coordonné par l’État à travers les autorités aéroportuaires et les agences accréditées.





