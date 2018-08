Révocation de Khalifa SALL : « Nous sommes tous citoyens sénégalais en sursis », crie Mame Laty FALL du Forum civil de Saint-Louis.

« Il nous faut fermer nos facultés de droit et certainement créer un droit du prince dans notre pays », a déclaré le coordonnateur du Forum civil de Saint-Louis à la suite de la publication du décret présidentiel révoquant le maire de Dakar de son poste.



« Le plus profane en droit sait au moins qu’un prévenu est présumé innocent tant qu’il n’a pas épuisé toutes ses voies de recours et subi une condamnation définitive », a expliqué Mame Latyr FALL.



Poursuivant, il ajoute « nos honorables juges de la Cour suprême peuvent certainement prendre une retraite anticipée si leurs décisions ne sont plus considérées ».



