Richard-Toll : "La candidature de Khalil DIOP est une demande sociale"

Des membres de l’Alliance Pour la République (APR) proches de l’opérateur économique et responsable politique haussent le ton après l’annonce de décision du parti de réserver le choix des maires au secrétaire général national, le président Macky SALL. Fustigeant l’incompétence de l’actuel maire Amadou Mame DIOP, la coordination des jeunes du mouvement " And Dolele Khalil DIOP" soutient que sa reconduction serait une catastrophe pour la Commune. « Depuis 8 ans, ça n’avance pas. Nous avons fait un mauvais choix. Nous le regrettons », a laissé entendre Alassane SY, membre de cette mouvance. Pour lui et ses camarades, Khalil DIOP « est le seul capable de sauver Richard-Toll". "Sa candidature est une demande sociale », ont-ils signalé. « Nous avons confiance en lui, nous savons qu’il peut porter le flambeau », a-t-il affirmé en magnifiant les différentes actions sociales menées par ce dernier au profit de sa localité.