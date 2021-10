Richard-Toll : Ousmane LOM investi candidat de la mouvance présidentielle - vidéo

Le collectif a adopté à l’unanimité la résolution suivante :



Considérant que le collectif des militants et sympathisants de la mouvance présidentielle de Richard Toll est une coalition composée de partis politiques, de mouvements citoyens et de toutes les forces vives de la commune ;



Considérant la bonne collaboration et la solidarité établies entre toutes les composantes de ce collectif;Considérant les perspectives prometteuses qu’offre ce collectif pour un Richard Toll émergent ;



Considérant le travail que fait ce collectif pour la réconciliation de toutes les filles et fils de Richard Toll et pour la remobilisation de tous ses militants ;Soucieux de ne pas voir la mouvance présidentielle perdre les élections municipales du 23 janvier 2022 à Richard Toll,



Soucieux de mettre en place une équipe dynamique pour gagner ces élections municipales;



Soucieux de confier la gestion de notre commune a des mains propres et expertes LE CONGRES Approuve toutes les propositions du comité de pilotage. Et par conséquent ;



Décide solennellement d’investir, ce dimanche 10 octobre 2021 son candidat aux élections municipales du 23 janvier 2022. Et déclare officiellement Monsieur Ibrahima Lom, plus connu sous le nom de Ousmane Lom, candidat du collectif des militants et sympathisants de la mouvance présidentielle de Richard Toll



S’engage et engage tous les militants, responsables et sympathisants à s’investir pleinement dans toutes les tâches politiques qu’appellent les élections municipales du 23 Janvier 2022



Invite enfin l’ensemble de la population de Richard Toll à soutenir la candidature de Monsieur Ibrahima dit Ousmane Lom , pour son élection à la tête de la municipalité de Richard toll, au soir du 23 janvier 2022 “.