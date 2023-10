"Rien ne justifie le terrorisme" : Macron, Biden, Scholz, Meloni et Sunak "condamnent sans équivoque" les attaques du Hamas

Dans un communiqué conjoint, Emmanuel Macron, Joe Biden, Olaf Scholz, Giorgia Meloni et Rishi Sunak affirment "condamner sans équivoque" le Hamas et "ses effroyables actes de terrorisme".



"Nous affirmons clairement que les actions du Hamas n'ont aucune justification, aucune légitimité et qu'elles doivent être universellement condamnées. Rien, jamais, ne justifie le terrorisme", peut-on également lire dans le communiqué.