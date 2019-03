Riz importé : 2.118 millions de tonnes recensées au Port de Dakar (Janvier 2017 - août 2018)

Malgré la forte production locale notée ces dernières années, le riz importé domine toujours le marché sénégalais. Un document de la Douane, consulté par le quotidien Tribune, renseigne que 2.118 millions de tonnes de riz sont entrés au Port de Dakar entre le 1er janvier 2017 et le 31 août 2018 pour un montant global de plus de 444 milliards Fcfa.



Le riz importé provient de quelques pays (Inde, Brésil, Pakistan, Thaïlande, Chine, Argentine, États-Unis, Malaisie…). Les droits et taxes ont été évalués à plus de 29 milliards et aucune subvention n'est directement allouée par l'État du Sénégal aux importateurs. Seule une taxe de 10% est payée à la Douane et des prélèvements globaux de 2,9%, soit 12,9% en tout.



