Ronaldinho va se marier avec ces deux femmes

Depuis le mois de décembre, Ronaldinho vit "harmonieusement" avec deux femmes dans sa villa de Rio de Janeiro. Selon plusieurs médias brésiliens, dont le journal O Dia, Ronnie va épouser Priscilla Coelho et Beatriz Souza au mois d'août.



Polygame, l'ancien joueur de Barcelone et de l'AC Milan a donc décidé de passer un cap en demandant en mariage les deux femmes qui partagent sa vie quotidienne.



Alors qu'il fréquente Priscilla Coelho depuis quelques années, l'ancienne vedette du Barça a commencé à sortir avec Beatriz Souza en 2016. Les deux femmes, issues de la même région, seraient amies et vivent en harmonie à Rio.



Un mariage qui ne ravit pas tout le monde La famille de Priscilla, la femme avec qui Ronaldinho sort depuis des années, n'est pas emballée par ce mariage. Celle-ci est fâchée avec le Brésilien car il offrirait les mêmes cadeaux aux deux femmes. Un ami de la famille s'est confié dans un journal brésilien: "Récemment, ils sont partis en vacances, Ronaldinho a offert exactement le même parfum aux deux femmes. De plus, Priscilla doit faire attention à son travail... Quand ils ont entendu parler d'un mariage imminent, ils l'ont menacée de licenciement".





Selon un autre média brésilien, la soeur de Ronaldinho ne compte pas aller au mariage. Deisi est contre la polygamie de son frère.



Le mariage devrait se tenir en août à Barra da Tijuca, une banlieue chic de Rio.



